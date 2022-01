L'allarme di Contribuenti Abruzzo ai pescaresi: "Attenzione alle truffe con il phishing telefonico"

Il presidente dell'associazione dei consumatori e contribuenti Abruzzo "(Cruc) Donato Fioriti, lancia l'allarme in merito alle truffe telefoniche, segnalando come diversi cittadini dell'area cittadina di Pescara abbiano denunciato negli ultimi giorni la ricezione di telefonate sospette da parte di ignoti che si spacciavano per dipendenti postali e bancari:

"Gli interlocutori fasulli di turno chiederebbero il numero della carta pre pagata o di credito, asserendo che il codice Otd (psw che arriva per messaggio una sola volta per confermare un’operazione) sarebbe stato utilizzato da altri. Non chiederebbero il codice di sicurezza del retro della carta e questo può indurre in errore il malcapitato.Pare, comunque, possano riuscire ad utilizzare le carte ed a svuotare i conti collegati”. Fioriti ha aggiunto che in ogni caso è buona regola generale non fornire mai dati personali e soprattutto economici per via telefonica, sms o mail:

"Purtroppo, le truffe telefoniche o telematiche o per whatsaap o smssono sempre più sottili e sempre più frequenti."