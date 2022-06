A Penne firmato il contratto per la costruzione della nuova scuola "Mario Giardini": 3,3 milioni di euro il costo

È stato firmato, davanti al vice segretario generale del Comune di Penne, Arturo Brindisi, il contratto con la ditta Angelo De Cesaris di Francavilla al Mare per la demolizione e ricostruzione del nuovo edificio scolastico "Mario Giardini", che sarà realizzato in via Caselli.

Il costo dell'intervento è pari a 3.314.384 euro.

L'impresa aggiudicataria dei lavori ha illustrato il cronoprogramma dei lavori all'assessore Valentina Chiarella e al responsabile dell'area tecnica, Piero Antonacci.

A breve sarà predisposta l'area di cantiere in via Caselli, che sarà condivisa con i commercianti, per avviare la demolizione dell'immobile scolastico, risalente alla metà degli anni '60. «Con la ricostruzione della scuola», spiega l'assessore ai lavori pubblici Valentina Chiarella, «andremo a riqualificare anche via Caselli; come amministrazione comunale vogliamo ridisegnare i servizi con un piano di recupero che, insieme all'assessore Antonio Baldacchini, stiamo elaborando e studiando per valorizzare l'intero quartiere di Via Caselli attraverso interventi urbanistici moderni».