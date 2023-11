Ambiente dalla parte delle donne: il protocollo d'intesa contro violenze e molestie sul luogo di lavoro

Ambiente dice “no” alle molestie le violenze di genere nei luoghi di lavoro e lo fa con un protocollo d'intesa sottoscritto con i sindacati. Duplice l'obiettivo: contrastare il fenomeno e allo stesso tempo affermare la rappresentazione di genere all'interno della società.

A sottoscriverlo il presidente di Ambiente Riccardo Chiavaroli e i rappresentanti della Fiadel Lucio Ciurlino, della Fp Cgil Manolo Da Silva, della Fitcisl Carlo Pozzi, della Uil Trasporto Carmine D'Alonzo e dell'Ugl Sandro Donatelli alla presenza di tutta il cda della partecipata composto da Francesca Sagazio, Valeria Toppetti, Alessandra De Luca ed Emilio Longhi.

Un rafforzamento per il contrasto a molestie e violenze che è già parte integrante del regolamento interno aziendale con cui si riafferma dunque la necessità non solo di condannare, ma anche di intervenire qualora si verifichino situazioni di violenza fisica o psicologica promuovendo anche misure di prevenzione con ad esempio percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione di tutto il personale. Secondo il protocollo sottoscritto l'azienda si impegna a fornire assistenza e sostegno a chi dovesse risultare vittima di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro sia assumendo iniziative nei confronti dei responsabili una volta accertato il fatto, sia accompagnando le vittime in un percorso psicologico utile anche al reinserimento professionale. La vittima, in sostanza, non va isolata. Sarà l'ufficio indicato da Ambiente a gestire le segnalazioni garantendo ovviamente il massimo della riservatezza. Definite anche le misure del congedo qualora una situazione di violenza venga accertata.

L'obiettivo della società e dei sindacati è, in sostanza, è quello di affermare una cultura del rispetto e della tutela delle donne nel luogo di lavoro con il protocollo che si inserisce nella strategia aziendale, spiega Ambiente in una nota, con la firma non a caso apposta a poche giorni dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.