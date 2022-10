Stop allo spaccio davanti alle scuole: a Spoltore arrivano le videocamere

Al fine di contrastare lo spaccio nei pressi degli istituti scolastici saranno installate le videocamere nei pressi del plesso “Balbino del Nunzio” e l'istituto comprensivo della frazione di Villa Raspa: strutture polifunzionali che sono luogo di ritrovo per i giovani anche fuori dall'orario scolastico.

A prevederlo è il protocollo d'intesa sottoscritto dal prefetto Giancarlo di Vincenzo e il sindaco di Spoltore Chiara Trulli con l'intervento finanziato interamente con il fondo per la sicurezza urbana messo a disposizione dei Comuni dal ministero proprio per mettere in campo azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree vicine alle scuole.

“Siamo grati di questo finanziamento perché consente di dare risposte a numerose sollecitazioni di maggiore sicurezza e controllo in quelle aree molto frequentate da bambini e ragazzi, che oggi – dichiara Trulli - è importante vigilare per una reale prevenzione ai fenomeni di bullismo e tossicodipendenza”.

Un progetto che arriva a Spoltore e che negli anni precedenti, è stato realizzato anche a Pescara e a Montesilvano.