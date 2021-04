VIDEO | Contagi in calo, Marsilio: "La provincia di Pescara è quasi zona bianca"

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha voluto fare con i giornalisti il punto della situazione dopo l'unità di crisi. Il governatore ha annunciato che a breve prenderanno il via le vaccinazioni anti Covid anche per i 70enni. Intanto i contagi sono in calo:

"Registriamo dati di miglioramento sostanziale tranne che per l'indice Rt - ha affermato Marsilio - Rispetto a un mese fa abbiamo la metà dei contagiati in tutta la settimana. La provincia di Pescara è quasi zona bianca".

E infatti né il Pescarese né il Chietino hanno, attualmente, Comuni soggetti a restrizioni. Dal 26 aprile saranno possibili le riaperture negli spazi all'aperto, e questo "dà la possibilità di rimettere in moto un'economia che sta in grandissima sofferenza. Sono cinque settimane che l'Abruzzo ha numeri da zona gialla, noi potremmo riaprire già da oggi", ha concluso Marsilio.