Calano i contagi a Spoltore: il sindaco fa il punto della situazione per il Covid

Calano anche a Spoltore i positivi al Coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito, facendo il punto della situazione per quanto riguarda i numeri della pandemia. L'ultimo bollettino Asl indica 11 nuovi guariti e 4 nuovi contagi, mentre le sorveglianze attive che si aggiungono alle precedenti sono 14, circoscritte a determinati nuclei familiari.

Il totale degli attualmente positivi quindi scende da 81 a 74:

L'andamento dei contagi segue le proporzioni demografiche dei vari Comuni e i contagi avvengono prevalentemente tra i componenti degli stessi nuclei familiari. A Spoltore 76 persone sono in cura presso il loro domicilio, in 5 casi è stato necessario il ricovero in ospedale.

In questo momento non ci sono situazioni di particolare preoccupazione per il nostro territorio, non ci sono focolai, ma la situazione ospedaliera regionale non è ideale e per questo è necessario mantenere alta la guardia. Dobbiamo continuare a restare vigili: solo così riusciremo a contenere i numeri dell'epidemia e dunque ad assicurare a tutti l'adeguata assistenza sanitaria