Tornano i contagi nelle scuole di Pescara: quarantena per diverse classi

Torna l'incubo degli alunni positivi nelle scuole comunali di Pescara, dopo le riaperture successive alle feste natalizie. Il vicesindaco e assessore Santilli ha infatti confermato alcuni casi di alunni positivi negli istituti comprensivi, 3,4 e 10.

Nell'istituto comprensivo 3, in quarantena una quinta elementare per un caso positivo, compresi i docenti. Stessa misura per un'altra classe delle scuole elementari e di una terza media sempre dello stesso plesso scolastico. All'istituto comprensivo 4 un positivo in una classe di prima media della Pascoli, ed anche in questo caso la classe è finita in isolamento fiduciario assieme ai docenti.

Infine al comprensivo 10 in quarantena una classe della scuola dell'infanzia, una terza elementare, una quarta elementare e una terza media. In isolamento tutti i relativi docenti.