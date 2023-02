Stabili i ricoveri e calano i positivi al Covid nell'ultima settimana in Abruzzo: i dati

Calano gli attualmente positivi in Abruzzo per il Covid, stabili i ricoveri nei reparti ospedalieri. La Regione Abruzzo ha diffuso i dati relativi all'andamento della pandemia nella settimana dall'11 al 17 febbraio, con 739 nuovi casi complessivi di cui 201 reinfezioni che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 650441 (di cui 36591 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 98 anni, di cui 1 risalente a periodi precedenti e comunicato solo questa settimana dalla Asl, 1 residente fuori regione) e sale a 3916. Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 636507 dimessi/guariti (+940 rispetto a venerdì scorso). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10018 (-211 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 81 pazienti (-1 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+2 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 2885 tamponi molecolari (2583003 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7608 test antigenici (4802605). Del totale dei casi positivi, 131282 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+97 rispetto a venerdì scorso), 187197 in provincia di Chieti (+238), 155274 in provincia di Pescara (+229), 154371 in provincia di Teramo (+177), 13223 fuori regione (+7) e 9094 (-9) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.