"Lo screening sugli studenti certifica l'esplosione di casi Covid nelle scuole", la denuncia della Cisl

«È stata certificata l'esplosione di casi Covid-19 nella scuola abruzzese con lo screening sulla popolazione scolastica».

A dirlo è il sindacato Cisl Scuola che critica la Regione Abruzzo che si ritiene soddisfatta dopo l'esecuzione di 93.328 tamponi antigenici rapidi su alunni e studenti con 2.356 di questi che sono risultati positivi.

«Uno screening svolto nelle peggiori condizioni», si legge in una nota del sindacato Cisl Scuola, «con ore ed ore di fila dei partecipanti in pessime condizioni climatiche all’esterno delle strutture ed in condizioni di grande assembramento nella stragrande maggioranza dei casi».

Poi il sindacato analizza i risultati: «Peccato che lo screening ha coinvolto solo il 60% degli alunni e, se la percentuale di positivi asintomatici riscontrata, ovvero circa il 2,5%, vuole essere considerata anche sul restante 40% della popolazione scolastica, questo significa che nella giornata di ieri (lunedì 10 gennaio) nelle scuole abruzzesi sono probabilmente tornati in presenza oltre 1.500 positivi asintomatici ovvero quasi una decina di casi per scuola. Bisogna augurarsi di aver individuato tutti i casi asintomatici, perché se invece la percentuale verrà confermata anche nel restante 40% non sottoposto a screening, allora assisteremo a una esplosione di casi. Se non era nelle possibilità della Regione rinviare il ritorno in presenza nelle scuole, sicuramente era possibile uno screening svolto per tempo, su più giorni, in condizioni diverse (ad esempio per singolo plesso scolastico o singola istituzione scolastica) e soprattutto cercando di arrivare a percentuali prossime alla totalità. Un compito che svolge la scuola é quello di valutare la performance e decisamente lo screening attuato non può essere considerato nemmeno di livello sufficiente, fermo restando il grande apprezzamento per tutti coloro che volontariamente (medici, infermieri, ausiliari, protezione civile, ecc…) hanno prestato la propria opera».