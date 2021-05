Contagi da Covid: Pescara l'unica provincia d'Italia con zero nuovi casi giornalieri

A livello nazionale mercoledì 26 maggio la nostra provincia è l'unica con incremento zero per i nuovi casi di Covid diagnosticati

Pescara e provincia si confermano virtuose a livello nazionale sul fronte dei contagi da Covid. In base ai dati forniti dalla protezione civile nazionale, si tratta dell'unica provincia italiana che oggi 26 maggio ha avuto un incremento pari a zero di nuovi casi. Nei dati aggiornati dalla protezione civile in realtà figurano anche altre quattro province, tutte campane, con un incremento pari a zero dei contagi ma si tratta di dati non aggiornati in quanto a livello regionale risultano nuovi casi diagnosticati.

Da settimane ormai i dati della provincia di Pescara sono da zona bianca, abbondantemente sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti fissati per la zona di minime restrizioni e lo stesso presidente Marsilio pochi giorni fa aveva inviato una richiesta al ministro Speranza per chiedere di anticipare la zona bianca in Abruzzo o al limite di poterla concedere proprio alla nostra provincia in virtù del quadro epidemiologico estremamente positivo e con una pressione ospedaliera ben al di sotto delle soglie d'allarme e in ulteriore costante calo.

Gli esperti chiedono ancora prudenza, come nel caso del direttore del laboratorio di analisi dell'ospedale Paolo Fazii che evidenzia come la situazione sia sicuramente positiva e sotto controllo, ma l'incremento delle vaccinazioni rischia di far circolare molti più asintomatici rispetto al passato che però hanno potenzialmente capacità di infettare altre persone, magari non ancora vaccinate e che possono in alcuni casi sviluppare la malattia in modo serio dovendo ricorrere alle cure ospedaliere.