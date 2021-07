Covid, in Abruzzo contagi cresciuti del 38,3% nell'ultima settimana: i dati della fondazione Gimbe

La crescita dei casi di positività sfiora il 40 per cento rispetto alla settimana precedente, ma non aumentano i ricoveri ospedalieri

In Abruzzo, nella settimana dal 21 al 27 luglio, i contagi da Covid-19 sono cresciuti del 38,3 per cento.

A dirlo, come riferisce l'agenzia Dire, sono i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe.

Ma resta sotto soglia il dato di saturazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva.

L'incremento dei contagi da Covid-19 nell'ultima settimana c'è stato e si è registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (93). Sul fronte vaccini la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 52,2% (la media nazionale è 52,3%) a cui aggiungere un ulteriore 13,8% (la media nazionale è 11,3%) solo con prima dose; la popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 89,7% (la media italiana è 92%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (la media italiana è 2,7%) solo con prima dose; la popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 83,8% (la media nazionale è 84,5%) a cui aggiungere un ulteriore 7,2% (la media nazionale è 4,7%) solo con prima dose; la popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 74,1% (la media nazionale è 74,6%) a cui aggiungere un ulteriore 11% (la media nazionale è 9,5%) solo con prima dose; la popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 11,3% (la media nazionale è 11,5%); la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 61,4% (la media nazionale è 68,5%).