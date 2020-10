Coronavirus, sei nuovi contagi a Cepagatti. Il sindaco Cantò: "Già sanzionati i cittadini senza mascherina"

Sono 6 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati a Cepagatti nelle ultime ore.

A farlo sapere questa mattina, martedì 13 ottobre, è il sindaco Gino Cantò che comunica come tutti i cittadini si trovino in quarantena domiciliare.

«Anche se i nuovi casi sono collegati quasi tutti a quelli precedenti, è il momento di rispettare ancora più rigorosamente le norme di sicurezza, poiché le persone contagiate stanno aumentando in maniera preoccupante», ricorda il primo cittadino.

Nel frattempo, la polizia municipale sta effettuando i controlli e ha già sanzionato alcuni cittadini privi di mascherina. Come aggiunge Cantò, «nei prossimi giorni i controlli aumenteranno, ma nonostante le sanzioni possano essere intensificate e numerose, il buon senso di tutti noi suggerisce che il comportamento più corretto resta sempre il rispetto delle norme di sicurezza, che è l'unico modo per arginare il dilagare del virus».

Inoltre il sindaco chiarisce che «Cepagatti non è zona rossa come qualcuno erroneamente afferma divulgando notizie Infondate. In un momento cosí delicato invitiamo tutti a non ascoltare le dicerie verbali o virtuali ma a consultare i siti ufficiali, i canali istituzionali e a leggere gli aggiornamenti che verranno pubblicati anche su questa pagina, come sempre fatto nella massima trasparenza».