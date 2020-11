Altri sette nuovi contagi a Città Sant'Angelo: sono 62 gli attualmente positivi

Sale ancora il numero dei positivi al Coronavirus a Città Sant'Angelo. L'amministrazione comunale angolana infatti ha fatto sapere che la Asl ha comunicato questa mattina la positività di altri sette tamponi di altrettanti cittadini. Sono 3 invece le persone guarite.

Il numero totale di persone attualmente positive è 62, di cui 6️ ospedalizzati, 5️1 domiciliati, 4️ residenti a Città Sant’Angelo ma in quarantena in altro comune e 1️ residente in altro comune ma domiciliato a Città Sant’Angelo.

Il sindaco raccomanda sempre la massima attenzione per il rispetto delle regole e dei protocolli sanitari per evitare di essere contagiati. Ricordiamo che proprio a Città Sant'Angelo, nella clinica privata Villa Serena, è stato individuato un focolaio fra i pazienti con una ventina di casi accertati, tutti asintomatici.