L'aggiornamento del sindaco di Città Sant'Angelo :"Dodici nuovi positivi negli ultimi giorni"

Sono 12 i nuovi positivi registrati a Città Sant'Angelo nel fine settimana. Lo ha fatto sapere il sindaco Perazzetti aggiornando i cittadini sulla situazione della pandemia attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. La Asl ha comunicato nella mattinata di oggi l'esito dei tamponi risultati positivi, mentre sono 4 i nuovi guariti. Una persona è deceduta mentre i contagiati attualmente sono complessivamente 36, di cui 4 in ospedale e 29 in isolamento domiciliare. Altri 3 residenti nel comune angolano stanno facendo la quarantena in un altro Comune.

Il sindaco poi ha aggiunto:

