Esame di stato 2021, lanciato un sondaggio per i futuri maturandi

Oggi, 17 dicembre, si è tenuta la plenaria della consulta provinciale degli studenti di Pescara per discutere della maturità 2021 in vista della redazione di una proposta. Il dibattito tra i consiglieri si è acceso particolarmente sulla questione degli scritti. La Cps, infatti, assieme alle altre consulte è chiamata a redigere proposte per l'esame di stato, e ha dunque deciso di lanciare un sondaggio in merito agli scritti.

Nello specifico la Cps ha convenuto nel chiedere, tramite un sondaggio ai futuri maturandi, di esprimersi al riguardo. Per il presidente Placido "la scuola è importante e si basa sul dialogo proficuo tra i vari studenti". Ecco, poi, che cosa aggiunge il vice presidente Proterra: "Gli studenti sono la via, solo loro possono dirci cosa fare". Il link del sondaggio per poter rispondere al quesito è consultabile QUI.