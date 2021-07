La consulta provinciale studentesca scrive a Zaffiri per il liceo Marconi: "Come saranno disposte le aule?"

Sulla spinosa tematica è intervenuta nelle scorse ore anche Pescara in Azione, che ha invitato la Provincia a "dare risposte immediate"

Lorenzo Placido e Federico Proterra, rispettivamente presidente e vice presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Pescara, hanno inviato una lettera, tramite e-mail, al presidente della Provincia Antonio Zaffiri per avere delucidazioni sulla disposizione dei ragazzi durante i lavori per l'abbattimento e la ricostruzione del Liceo "Marconi" di Pescara.

Nella lettera in questione, la Consulta Provinciale degli Studenti chiede a Zaffiri di "avere informazioni precise sulla disposizione delle aule" e di sapere altresì "in quali sedi" tutto ciò avverrà. Inoltre Placido e Proterra chiedono "quali strategie sono state adottate con l’azienda di trasporto pubblico Tua per garantire ai discenti l’arrivo nelle sedi disposte". Sulla spinosa tematica è intervenuta nelle scorse ore anche Pescara in Azione, che ha invitato la Provincia a "dare risposte immediate".