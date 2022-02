Consorzio Centro: aumentano i contributi. Federconsumatori: i crediti non li saldano gli utenti

Non solo il “ruolo suppletivo 2021”, ma anche rincari nella contribuzione annuale del 70% per l'attività extra-agricola e del 30% per quella agricola, si abbattono sugli utenti e i consorziati del Consorzio di Bonifica Centro (Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro). A denunciarlo la Federconsumatori Abruzzo con una nota diffusa dal presidente regionale Antonio Terenzi. Ed è soprattutto a quel 70% che andrà a ricadere su chi l'acqua di bonifica la usa per irrigare piccoli terreni, che si rivolge in particolare l'azione dell'associazione che, fa sapere, garantirà a tutti assistenza legale quando le cartelle con i rincari arriveranno.

Due le delibere finite nell'occhio del ciclone. La prima, la 17 del 12 aprile 2021, è quella con cui il Consorzio ha stabilito un tributo suppletivo per il 2021, sfociato nel cosiddetto “ruolo suppletivo 2021”, i cui avvisi di pagamento stanno arrivano proprio in questi giorni agli utenti . La seconda quella del 21 settembre 2021 che su utenti e consorziati si abbatterrà la prossima primavera e che prevede aumenti per tutti coloro che utilizzano l'acqua di bonifica. Alla base, per Federconsumatori, la scelta di far pagare agli utenti e i consorziati la “incapacità” del Consorzio di riscuotere che ha nei confronti di diversi soggetti, tra cui pubbliche amministrazioni e società di capitali.

Le motivazioni riportate nella delibera sono “irricevibili” per Terenzi. Tra queste, si legge nella delibera, gli aumenti dei costi delle materie prime “necessarie all'attività di gestione e manutenzione delle opere di bonifica anche a causa della crisi provocata dalla pandemia”, l'aumento dei costi dell'energia aggravatisi sul territorio con la crisi idrica che ha colpito fortemente il pescarese ed il chietino, ma, soprattutto la volontà di recuperare, si legge ancora, le “spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione, la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell’ente”. Il tutto si traduce, denuncia ancora il presidente regionale Federconsumatori, nel prelievo “a piccole dosi” su contribuenti e consorziati, andando in “palese contrasto con gli scopi stessi del Consorzio” tra cui, ricorda, “la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi”.

Il tutto a fronte di “un servizio minimo senza alcun intervento concreto di manutenzione, ma solo di gestione ordinaria, ridotta anch’essa ai minimi previsti”, sottolinea ancora Terenzi denunciando che, di fatto, di manutenzione ce n'è poca, se non affatto, così come di acqua. Cosa quest'ultima che a Il Pescara segnala anche un lettore che lamenta l'assenza del servizio di bonifica da settembre nella zona sud di Pescara. Va infine tenuto conto, conclude Federconsumatori, che “il riparto delle spese e il calcolo dei contributi dovuti dai singoli consorziati, viene eseguito in proporzione al beneficio che gli immobili di proprietà traggono dalle attività”. Di qui, dunque, la decisione di dare sostegno legale a chi vorrà contestare le cartelle che arriveranno la prossima primavera e il pagamento del “ruolo suppletivo 2021”.

Ad oggi, va ricordato, i Consorzi restano commissariati in attesa delle nuove elezioni. Un'ultima battuta a Terenzi la chiediamo sul cosa ci si aspetta quando finalmente ci saranno: “spero non si proceda come avvenuto con le ultime elezioni del Presidente della Repubblica”, afferma. Nel caso dei Consorzi, in sostanza, quello che ci si auspica è un reale rinnovamento.