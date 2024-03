Iniziate le trasmissioni in digitale di 17 emittenti regionali del consorzio Abruzzo Dab+

Sono state avviate lo scorso 11 marzo le trasmissioni radiofoniche in Dab+ (digital audio broadcasting), sul canale 7B, delle 17 emittenti sparse in tutta la regione Abruzzo.

È stato infatti attivato un ripetitore che copre tutta la costa abruzzese e parte dell’entroterra.

«Non è una coincidenza», si legge in una nota, «che l’attivazione del consorzio Abruzzo Dab+ coincida proprio con il giorno della elezione del nuovo consiglio regionale d’Abruzzo e della riconferma del presidente Marco Marsilio che certamente riserverà particolare attenzione all’unico consorzio abruzzese Dab+».

Le radio abruzzesi che fanno parte del consorzio e che sono radicate sul proprio territorio sono: Radio Abruzzo Marche, Radio C1, Radio Centrale, Radio Città, Radio DJ International, Radio Frequenza, Radio G Giulianova, Radio Lanciano, L’Aquila 1, Radio Monte Velino, Radio Sole, Radio Stella, Radio Super Hit, RTin Radio. A queste vanno aggiunte Radio Luna Network, Radio Margherita e Radio Norba.

«Aspettavamo l’autorizzazione per l’attivazione del nostro primo ripetitore già da tempo», dice Giovanni Fimiani, presidente del consorzio, «e quando abbiamo realizzato che l’11 marzo avrebbe segnato la storia della nostra regione negli ultimi due giorni ci siamo impegnati 24 ore su 24 per cogliere questa occasione. E ci siamo riusciti. Il nostro consorzio rappresenta le radio storiche della regione Abruzzo, le pioniere dell’etere in Fm, e le tre più grandi realtà del Mezzogiorno con un patrimonio netto di tutti i consorziati di circa 5 milioni di euro. Tutte le radio sono dirette da persone competenti e di esperienza, ma il nostro intento è quello di far avvicinare il più possibile i giovani all’attività radiofonica e di informazione. I soci del consorzio Abruzzo Dab+ stanno già lavorando su nuovi progetti di informazione, culturali, sociali e per le scuole che coinvolgeranno una popolazione di oltre 700mila abitanti».

Tutte le emittenti radiofoniche del consorzio seguiranno con attività informative e promozionali ogni ambito delle attività istituzionali locali e regionali con un costante supporto alla comunicazione per gli abruzzesi. Così conclude Fimiani a nome di tutte le radio associate: «Colgo l’occasione per augurare al presidente Marsilio, a tutti i componenti del consiglio regionale eletti e al professor Luciano D’Amico in rappresentanza di tutta l’opposizione, una sana e costruttiva collaborazione per il bene e la crescita del nostro Abruzzo».