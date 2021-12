Rinviata la seduta del consiglio regionale: diversi consiglieri trovati positivi al Covid

Sono tre o quattro i consiglieri regionali risultati positivi al Covid negli ultimi giorni. Lo si apprende dall'Ansa, con la seduta prevista questa mattina 27 dicembre rimandata al pomeriggio anche se verrà svolta comunque in presenza. L'allarme è scattato dopo i test eseguiti da alcuni consiglieri fra Natale e la giornata di oggi. Sono subito scattate le misure di prevenzione con la sanificazione degli ambienti e dell'aula e sottoposti a tampone tutti i dipendenti che sono entrati in contatto con i positivi. Si tratta di una quindicina di persone.

Secondo quanto si è appreso, i tre o quattro contagiati dal covid sarebbero in buone condizioni e parteciperanno alla seduta in modalità online. Per il resto, la riunione si terrà in presenza. Il consiglio regionale, nel pomeriggio, si riunirà in seduta ordinaria per seminare l'assestamento di bilancio, il documento di economia e finanza regionale (Defr) e soprattutto indicare i tre grandi elettori della Regione Abruzzo del capo dello Stato. Ricordiamo che il calendario delle sedute delle commissioni e del consiglio è particolarmente fitto per cercare di approvare il bilancio entro le 24 del 30 dicembre evitando così l'esercizio provvisorio.