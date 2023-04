Rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione socio sanitaria "Life Pescara"

Il 30 marzo scorso nella sede dell'associazione di volontariato "Life Pescara" di Spoltore, si è tenuta l'assemblea dei soci dove sono state rinnovate le cariche sociali e il consiglio direttivo per i prossimi 5 anni. Sono stati eletti nel consiglio Silvio Luciani, Gianluca D’Andrea e Maurizio Petaccia.

Venerdì 7 aprile il Cconsiglio si è riunito e ha eletto come presidente Gianluca D’Andrea, vice Presidente Maurizio Petaccia e segretario Silvio Luciani. Una riconferma nel segno della continuità per il direttivo dopo il lavoro svolto negli ultimi anni che ha fatto crescere l'associazione. Il presidente D'Andrea:

“Come presidente, ringrazio tutti i collaboratori della Life Pescara, volontari e dipendenti per la fattiva collaborazione di questi anni, ringrazio i soci e soprattutto i componenti del Consiglio per la grande preparazione e sinergia che hanno contraddistinto questi anni. La Life è da sempre in prima linea, questo richiede impegno e sacrificio, cerchiamo di fare al meglio quello che ci viene richiesto e puntiamo moltissimo sulla formazione del personale e la tecnologia.” Il vice presidente Maurizio Petaccia ha aggiunto:

“Abbiamo attraversato un periodo complesso e difficile, che ha messo a dura prova tutto il nostro sistema sanitario, il mio pensiero va a tutto il personale sanitario e non, che si è trovato a gestire un nemico invisibile, il

covid, e a loro va il mio più sentito ringraziamento. Ci aspetta per il futuro nuove e stimolanti sfide a cui stiamo già lavorando alacremente da diverso tempo con dei progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi, come una sempre più integrazione informatica nei processi di gestione e coordinamento dei servizi”

Il segretario Luciani parla di entusiasmo, passione e ambizione come fattori fondamentali per affrontare le prossime sfide della Life:

"Negli ultimi anni oltre alla parte sanitaria, abbiamo fatto molti investimenti sul sociale, rispondendo alle richieste dei privati e delle pubbliche amministrazioni, che ci richiedevano degli interventi verso quella direzione. Andiamo avanti, quindi, verso nuovi orizzonti e scenari, che ci vedranno sempre più pronti, sempre più protagonisti” .