Il futuro dei cani di via Raiale nel consiglio straordinario in programma a Palazzo di Città

Il primo consiglio comunale straordinario si era svolto a ottobre 2022, ora ci sarà il secondo chiesto sempre dal Movimento 5 Stelle: lunedì 20 novembre la vicenda del canile di via Raiale per il quale nel frattempo è stata decisa la chiusura che ci sarà entro il 31 dicembre, torna protagonista a Palazzo di Città.

L'appuntamento è alle 15.30 e ci si aspetta un'ampia partecipazione su una vicenda che ha portato a un vero e proprio scontro tra l'amministrazione e la Lega del Cane che la struttura la gestisce. Lega sostenuta nella sua battaglia da molte altre associazioni e dalle opposizioni. A schierarsi contro la chiusura del canile in queste settimane, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo a cominciare da Sandra Milo e Naike Rivelli con Vittoria Brambilla, presidente nazionale della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) che ha lanciato l'appello dei volontari nella trasmissione di Rete4 “Dalla parte degli animali” così come avvenuto nella rubrica del Tg5 “L'arca di Noè”.

Posizioni a dir poco distanti quelle che si confronteranno nel corso della seduta pubblica che fino ad oggi si sono combattute a suon di documenti, tra delibere e atti con, in ultimo, quello della convenzione sottoscritta dal Comune con “La Rupe” di Civitella Casanova dove la gran parte dei quattro zampe ospiti in via Raiale dovrà essere trasferita. Altri cani, come già avvenuto nei giorni scorsi, andranno al Dog Village di Montesilvano. Si attende nel frattempo la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Spoltore per la realizzazione del nuovo canile-rifugio dopo i sopralluoghi fatti il 23 ottobre e seguiti alla delibera di cui il sindaco Chiara Trulli aveva parlato con IlPescara. L'obiettivo era riaprire il dialogo con Pescara, cosa avvenuta, e individuare un'area idonea a ospitare il nuovo canile: per Pescara quella di Colle San Giovanni la migliore come testimoniato dalla richiesta avanzata da Carlo Masci perché si arrivi alla sottoscrizione dell'accordo.

Una riapertura di dialogo su cui è intervenuto anche il presidente del consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani rivendicando il ruolo che avrà la maggioranza nel decidere e rimarcando che i ritardi accumulati per averlo il nuovo rifugio, non sarebbero imputabili al suo comune. Questo in riferimento al fatto che Pescara il canile voleva realizzarlo in un terreno di Santa Teresa che non era tra quelli indicati dall'amministrazione spoltorese come i papabili, è tornato a sostenere. Vicenda questa finita direttamente davanti al Tar (Tribunale amministrativo regionale), con il ricorso promosso dall'amministrazione pescarese.

Nel frattempo lo scenario in città è cambiato perché per il canile di via Raiale la Asl, dando seguito alla diffida del gennaio 2022, ha alla fine deciso la chiusura ed è qui che lo scontro si è inasprito. A far saltare ogni già complesso dialogo è stata la commissione controllo e garanzia tenutasi a Palazzo di Città. Seduta nel corso della quale Nicola De Luca, direttore dell'Unità operativa complessa di Igiene allevamenti e produzioni animali della Asl, ha affermato che la decisione era stata determinata da problemi strutturali e, rispondendo alla domanda diretta di uno dei volontari, non esclusivamente dalle presunte irregolarità nei registri riscontrate che alla decisione drastica, ha riferito, non avrebbero portato.

Quei problemi strutturali possono o non possono essere risolti? Chi vuole che il canile resti aperto fino a quando non ci sarà la nuova struttura, dice di sì e chiede di fare i lavori per il benessere degli ospiti di via Raiale: per la gran parte cani problematici alle prese con percorsi di rieducazione con gli educatori cinofili della Lega, e che vedono anche la presenza di animali alle prese con vere e proprie patologie che seguono specifiche cure farmacologiche. Che si possano fare, sostengono e in particolare lo ha fatto il Movimento 5 Stelle tirando fuori diversi documenti, lo sosterrebbe anche un tecnico comunale che fatta una valutazione aveva valutato in una spesa tra i 7 e i 15mila euro la risoluzione di quei problemi necessari ad avere l'autorizzazione sanitaria a fronte di una realtà che, se volesse essere proprio sistemata, ne prevederebbe 100mila di euro da investire. Fondi stanziati per un totale di 20mila euro anche con una delibera di giunta di aprile, ma mai utilizzati. Una “scelta politica” per chi critica, una scelta necessaria per chi difende il suo operato dato che, si sostiene, quei 15mila euro non sarebbero comunque sufficienti a garantire di averla l'autorizzazione sanitaria per una struttura che presenta un grave rischio di allagamento e che dunque non può continuare a sopravvivere.

Che via Raiale sia una struttura non idonea, in realtà, è cosa nota da decenni tanto che fu lo stesso De Luca a riferire, sempre in commissione, che nel 1999 avanzò la prima proposta di ordinanza per la sua chiusura. In 24 anni, insomma, di interventi non ne sono stati fatti da nessuno con nel frattempo l'apertura del mai completato cantiere dell'adiacente Città della Musica. Infrastruttura questa indicata anche come una delle altre ragioni per cui sul canile non si potrebbero fare gli interventi dato che, era stato riferito dall'assessore comunale alla Tutela del benessere animale Nicoletta Di Nisio, si rischiava di andare a invadere proprio quegli spazi con i lavori spiegando così il perché dello stop alla delibera che stanziava i fondi per via Raiale. Tra le iniziative intraprese dall'amministrazione anche la decisione di stanziare un contributo di 1.100 euro per l'adozione dei cani di via Raiale, misura anche questa finita sotto il fuoco incrociato con la Lav (Lega antivivisezione) che teme che quegli stessi cani potrebbero essere abbandonati nuovamente.

I primi trasferimenti al Dog Village sono stati fatti con la struttura guidata da Carmelita Bellini che ha ribadito la sua disponibilità, come sempre è stato, a ospitare i cani di via Raiale. La Lega de Cane da parte sua, pur nel ribadire che quei lavori andrebbero fatti e dunque i cani lasciati dove sono, ha da parte sua sempre ribadito che se portati in strutture vicine per i volontari che li seguon sarebbe più semplice continuare i percorsi di riabilitazione avviati a differenza di quanto avverrebbe con il trasferimento a 40 chilometri da Pescara, e cioè a Civitella Casanova così come da convenzione. Ultimo atto su cui, di nuovo, le critiche non sono mancate. C'è stata anche una manifestazione in piazza Salotto sul tema, che ha fatto letteralmente esplodere lo scontro via social tra Lega del Cane e sindaco con l'associazione che nel frattempo ha raccolto tramite una colletta 18mila euro tornando a chiedere di fare i lavori, e raccolto migliaia di firme con la petizione lanciata per chiedere di non chiudere via Raiale.

Ora ci si ritroverà tutti nella stessa aula per portare avanti ognuno le proprie ragioni e le proprie istanze. L'auspicio è che al centro di quello che si spera sarà un vero confronto più che uno scontro, ci siano i protagonisti di tutta questa vicenda che la loro, per ovvie ragioni, non possono dirla: i cani di via Raiale. È compito di chi si occupa del loro benessere trovare la soluzione che sia davvero capace di garantirlo ed è di questo che si parlerà martedì 21 novembre nel corso del consiglio comunale straordinario.