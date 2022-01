Prevista la consegna in ospedale di altre quasi 4 mila dosi di vaccino Moderna

Sono complessivamente altre 3.900 le dosi di vaccino Moderna che verranno consegnate dal corriere espresso Sda di Poste Italiane nell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara.

La consegna è in programma per mercoledì 5 gennaio.

La consegna è prevista in tutto il territorio nazionale tramite 35 furgoni speciali.

Le dosi verranno recapitate per conto del commissariato per l’emergenza sanitaria, 629.700 totali in tutta Italia di cui altre 3.700 in Abruzzo all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Oltre alla nostra regione, i mezzi Sda, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, faranno tappa in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.