Lezioni online, consegnati alcuni tablet all'Ipsas Di Marzio-Michetti [FOTO]

Grazie all'impegno del Rotary sono stati distribuiti in Abruzzo 155 dispositivi per dimostrare di essere al fianco degli studenti. La cerimonia ufficiale si è tenuta questa mattina a Pescara

Questa mattina sono stati consegnati alcuni tablet all'Ipsas Di Marzio-Michetti con una cerimonia ufficiale tenutasi a Pescara. I ragazzi avranno così la possibilità di seguire più agevolmente le lezioni online dovute alla didattica a distanza. Grazie all'impegno del Rotary sono stati distribuiti in Abruzzo 155 dispositivi per dimostrare di essere al fianco degli studenti. Così Rossella Piccirilli, Governatore del Distretto Rotary 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria), per presentare l’iniziativa messa in campo in collaborazione con il governo degli Stati Uniti a sostegno del nostro Paese nella lotta contro il Covid:

“I ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia sotto il profilo dell’apprendimento e delle relazioni. Abbiamo voluto pensare a loro e alle difficoltà delle famiglie nel garantire la didattica a distanza con adeguati strumenti digitali, donando dei tablet”.

Parole di gratitudine per la vicinanza del Rotary al mondo della scuola sono state espresse dall’ispettore regionale Giuliano Bocchia e dalla dirigente Antonella Ascani, che hanno anche sottolineato l’apprezzamento per la scelta di destinare i tablet agli istituti professionali.

Attraverso la partnership 'Usaid-Rotary in Italia: Comunità contro Covid-19', i 13 distretti italiani del Rotary hanno accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per sostenere progetti nel campo della salute, l'istruzione e lo sviluppo comunitario. Tra le attività figura la fornitura di materiale didattico e attrezzature per le scuole, gli studenti e le famiglie, oltre ad attrezzature sanitarie e risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza durante i momenti di crisi sanitaria.