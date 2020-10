Anche quest'anno la consegna dei 51 orti sociali dell'associazione "Domenico Allegrino" onlus

Anche quest'anno l'associazione "Domenico Allegrino onlus" ha tenuto la cerimonia di consegna annuale degli orti d'oro, l'iniziativa che compie 15 anni e che si è svolta nel rispetto delle normative per il Covid. A 51 assegnatari sono stati consegnati altrettanti orti sociali che potranno coltivare in via Fosso Cavone e via Lagonegro, tutti appartenenti alla terza o quarta età.

La presidente Antonella Allegrino ha dichiarato che quest'anno l'iniziativa ha un particolare rilievo considerando l'emergenza Covid per gli anziani che spesso vivono da soli:

Ora, con la seconda ondata della pandemia, avere questo tipo di impegno rappresenta per loro un'occasione di svago e benessere psicofisico. Negli orti possono rispettare il distanziamento sociale, mantenersi attivi e coltivare la passione per la terra, che diventa un'occasione per combattere la solitudine. C'è anche un risvolto di carattere economico perché gli ortaggi coltivati possono essere raccolti e riportati a casa, risparmiando sulla spesa quotidiana. E’ un progetto che portiamo avanti con impegno e orgoglio sia per i risultati che continua a dare sia perché è l’unico del Centro Sud Italia realizzato da un soggetto privato, visto che gli altri sono di carattere pubblico”

L'elenco degli assegnatari di quest'anno:

Gino Armentano, Giovanni Rosito, Sergio Di Luzio, Antonio Di Renzo, Dino Cianfaglione, Guido Lops , Carlo Baldassarre, Franco Porrello, Paolo Pacchione, Bruno Di Giammatteo, Mario Giannini, Nicolino Di Giacomo, Sabatino Di Cesare , Valentino Di Bartolomeo, Giuseppe Curia, Mario Rocco Giuseppe Fanelli, Giovanni Carozza, Angelo Perugini, Ettore Donzelli, Vittorio Folchi, Lucio Donato Sablone, Walter Colalongo, Mario Gabriele D’Ettorre, Luigi Spiritoso, Francesco Ciancetta, Tullio Pirocco, Antonio Capozucco, Carmine Giuliani, Pasquale Cicconetti, Rosa Bruni, Gabriele Di Giacomo, Nowisca Trinchini, Valentino Passarelli, Rossano Clerico, Antonio Rasetta, Ennio Cipollone, Marcello Sagazio, Fausto Coppa, Antonio Costanzo, Luigi Sagazio, Nicola Procida, Mariella Gentile, Gioacchino Iaculli, Domenico Bianchi, Leandro Sabatini, Giacomo Barone, Mario Petrongolo, Cheta Palmucci, Mario Gennari, Bruno Catena, Valterio Surricchio