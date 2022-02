In arrivo nell'ospedale "Santo Spirito" altre 5.300 dosi di vaccino anti Covid Moderna

Nuova consegna di 5.300 dosi di vaccino anti Covid-19 Moderna nell'ospedale di Pescara.

La nuova fornitura di sieri verrà consegnata giovedì 10 febbraio dal corriere espresso Sda di Poste Italiane.

Grazie a 40 furgoni speciali, Sda recapiterà 913.600 dosi in tutta Italia per conto del commissariato per l’emergenza sanitaria.

Oltre all’Abruzzo, i mezzi Sda, in collaborazione con esercito italiano, carabinieri, marina militare e aeronautica militare, faranno tappa in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Con la consegna di domani, da inizio anno a Pescara, Sda Express Courier ha consegnato 23.900 dosi di vaccino Moderna.