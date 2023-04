Consegnate le colombe ai più bisognosi nella Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”

Questa mattina, nella Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il vice presidente del consiglio comunale Berardino Fiorilli, insieme ai componenti dell’associazione "Pescara nel Cuore", hanno consegnato ai più bisognosi le colombe di “Emozioni Italiane” di Federico Anzellotti.

"Un piccolo gesto per far passare una Pasqua serena a chi affronta mille difficoltà", ha affermato il primo cittadino, rivolgendo "un grazie, in particolare, agli straordinari volontari della Caritas, che con impegno, abnegazione e amore offrono il loro tempo per assistere chi ha necessità di un pasto caldo: per le istituzioni il contributo delle associazioni del terzo settore è fondamentale, e quello garantito quotidianamente dalla Caritas ha un valore inestimabile".

Il presidente di "Pescara nel Cuore", Marco Cervoni, ha invece elogiato la struttura “che fornisce circa 200 pasti al giorno, tra il pranzo e la cena, e che vive e opera grazie a decine di volontari che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo per cucinare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire, assistere gli ospiti in ogni esigenza personale, un piccolo grande esercito di uomini e donne che anche oggi, nel giorno del sabato santo, non hanno fatto mancare la propria encomiabile e irrinunciabile presenza, persone alle quali va il ringraziamento di una città intera per la loro capacità di non lasciare nessuno indietro e non far sentire alcuno solo”.