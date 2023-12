Consegnati alla Caritas i 26 "panettoni sospesi" di Wine Room [FOTO]

Nella mattinata del 27 dicembre Wine Room ha consegnato i suoi 26 "panettoni sospesi" alla Caritas Diocesana di Pescara-Penne, che ora si occuperà di distribuirli alle persone in difficoltà. Questa idea era venuta al locale di via Fabrizi per le feste, sulla scia del celebre "caffè sospeso" di napoletana memoria. Con lo slogan “Acquista qui il panettone sospeso. Tu lo compri, noi lo portiamo alla Caritas”, gli avventori di Wine Room hanno potuto comprare il famoso dolce natalizio ad un costo ridotto (11 o 13 euro a seconda della tipologia anziché 19 o 22 euro).

L'iniziativa solidale, iniziata il 15 dicembre e conclusa il 26 dicembre, si è realizzata grazie all'azione corale del cliente e di Cantina Tollo, che ha a sua volta contribuito economicamente. Raccolti tutti i panettoni, è stato possibile effettuare la consegna, alla presenza dello store manager di Wine Room, Christian D’Arcangelo, del presidente di Cantina Tollo, Luciano Gagliardi, e del direttore della Caritas, Corrado De Dominicis. Inoltre ha partecipato alla cerimonia Loredana Verna, presidente di Borgovenna srl che è l'azienda del Gruppo Cantina Tollo proprietaria di WineRoom.

“I panettoni - ha dichiarato il direttore De Dominicis - saranno distribuiti, in questi giorni, alle famiglie che seguiamo e sosteniamo negli Empori della Solidarietà di Pescara e Montesilvano. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa bellissima iniziativa”.

E il presidente Gagliardi ha aggiunto: “Wine Room e Cantina Tollo hanno deciso di ideare questa iniziativa solidale del Panettone Sospeso per regalare un dolce pensiero a chi è meno fortunato. E nell’ottica di collaborare con le nostre realtà del territorio, abbiamo pensato di donarli alla Caritas di Diocesana di Pescara-Penne che da sempre è un punto di riferimento per più bisognosi”.