Consegnati al banco alimentare i beni raccolti dalla Basketball Portanuova

La asd Basketball Portanuova, nuova società sportiva che partecipa al campionato di basket categoria Senior organizzato dall'Endas, ha consegnato oggi la raccolta alimentare che ha promosso in occasione dell'ultima gara del 2022 valida per il campionato, disputatasi lo scorso 16 dicembre al PalaElettra.

"Ringraziamo tutti - si legge in una nota - per aver contribuito per la riuscita dell'iniziativa e, in particolare, gli avversari del Mamba Basket e l'Endas Abruzzo per il sostegno. Siamo davvero lieti di aver contribuito, nel nostro piccolo, alla preziosa missione di solidarietà del Banco Alimentare".

Lo scorso 16 dicembre, in occasione della partita valida per il campionato di basket organizzato dall'Endas Senior tra Portanuova Basketball e Mamba Basket, si è tenuta - come detto - una raccolta alimentare da devolvere al Banco Alimentare d'Abruzzo e Molise. È stato possibile donare prodotti a lunga conservazione: vino, pasta, latte, biscotti e cesti natalizi. Ancora una volta, dunque, i pescaresi si dimostrano solidali e generosi, aderendo con entusiasmo a iniziative benefiche partite da singoli cittadini.