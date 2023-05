Consegnati gli attestati del settimo corso di formazione per le nuove guardie zoofile e ittica della guardia civile ambientale

Consegnati, alla presenza del presidente della guardia civile ambientale, Valeriano Sant'Urbano, lunedì 8 maggio sono stati consegnati gli attestati del settimo corso di formazione per le nuove guardie zoofile e ittica.

La formazione è durata tre mesi con docenti già appartenenti alle forze dell’ordine che ha permesso ai nuovi aspiranti di apprendere le nozioni sul diritto penale, la normativa della legge 189 sul maltrattamento degli animali e la legge regionale sulla pesca nelle acque interne e sul comportamento da tenere nelle attività d’interesse.

Nel corso della formazione le nuove guardie ittiche si sono particolarmente soffermati sulla legge 154 per il contrasto del bracconaggio della fauna ittica protetta. La guardia civile ambientale invita tutti coloro che hanno interessi per la salvaguardia del territorio della provincia di Pescara a iscriversi come volontari all'associazione.