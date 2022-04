Consegnati dalla Asl gli attestati ai partecipanti del corso per autoinfusione [FOTO]

Sono stati consegnati, da parte della Asl, i primi 20 certificati che attestano l’idoneità dei partecipanti al corso per l’autoinfusione.

La consegna è avvenuta alla presenza del responsabile del centro regionale sangue (Crs) della Regione Abruzzo, Pasquale Colamartino, del direttore dei presidi ospedalieri Valterio Fortunato, della direttrice facente funzioni del dipartimento oncologico-ematologico della Asl di Pescara, Patrizia Accorsi, del direttore dell’Ematologia Mauro Di Ianni e del presidente dell’associazione Amare Angelo Lupi.

Il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, impossibilitato a essere presente, ha inviato un saluto ai partecipanti del corso e un ringraziamento ai direttori per il lavoro svolto.

In riferimento al documento tecnico “Linee di indirizzo per l’organizzazione di corsi di addestramento rivolti a persone affette da malattie emorragiche congenite e/o ai lori assistenti finalizzati al rilascio della autorizzazione al trattamento infusionale domiciliare” dell’agenzia sanitaria regionale (Asr) Abruzzo, è stato istituito il primo corso per autoinfusione nella Regione Abruzzo. Il corso di 30 ore dedicato ai pazienti emofilici e caregiver è stato tenuto dai medici ematologi della Asl: Paola Ranalli e Giovanna Summa, dal farmacista Fiorenzo Santoleri e dagli infermieri del centro emofilia: Vincenzo Di Luzio, Valeria Bilancetti ed Elisa D’Addario.

Il corso, che ha previsto sia una parte teorica che una parte pratica, ha permesso il confronto costruttivo fra i sanitari e i pazienti finalizzato al miglioramento delle conoscenze e all’acquisizione degli strumenti specifici per l’auto-infusione di un farmaco che per i pazienti emofilici è un salva vita.