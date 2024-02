In città il congresso scientifico nazionale sull'anca e le nuove frontiere protesiche

Si terrà venerdì 23 febbraio dalle ore 9 nell'hotel Victoria di Pescara il convegno scientifico nazionale "Sistemi protesici di anca a doppia mobilità: uno sguardo tra passato, presente e futuro" . L'iniziativa è organizzata dal responsabile scientifico, Domenico Palmieri, direttore dell'Unità operativa semplice dipartimentale di Ortopedia e Traumatologia Penne-Popoli. All'incontro sarà presente il direttore della Asl di Pescara, Vero Michitelli.

La partecipazione è aperta a 50 medici chirurghi specialisti in Medicina fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Medicina generale (Medici di famiglia), fisioterapisti e infermieri. Gli esperti, provenienti da Francia, Roma, Bologna e Bari, faranno il punto sulle innovative tecniche di mobilità dell'anca e sui progressi di questa nuova “filosofia protesica”, come la definisce Palmieri, che si sta estendendo anche in Abruzzo.

Si comincia alle 9 con la sessione dedicata alla “Doppia mobilità: esperienze e risultati clinici”. Moderatori: Giandomenico Logroscino, Giulio Maccauro e Giuseppe Solarino. Frederic Farizon terrà una lettura sulla “Doppia mobilità in Francia e outcomes clinici”. Il responsabile scientifico Domenico Palmieri relazionerà sugli sviluppi della “Doppia mobilità in Abruzzo, esperienza e risultati clinici nei centri regionali. Esperienze in Pronto Soccorso degli ospedali di Penne e Popoli, panoramica dell' ultimo triennio e clinical outcomes”.

A seguire il “Case based: doppia mobilità nelle fratture di collo-femore” a cura di Luca Magnani. Federico Visci relazionerà su “Case based: doppia mobilità nel paziente con patologie psichiatriche e neurologiche”. Sylvain Rolland terrà un focus on su “Monoblocco Vs Modulare”. Domenico Tigani commenterà le esperienze e i risultati clinici ottenuti all'ospedale Maggiore di Bologna. Mentre Giuseppe Solarino discuterà della “Doppia mobilità in Puglia- revisione dell'anca”. Aldo Casto farà il punto sulla doppia mobilità nel paziente giovane.

La seconda parte della giornata sarà dedicata alla “Gestione infermieristica e riabilitazione post operatoria” con gli interventi di Valeria Valentini che terrà una relazione sulla “Gestione infermieristica in campo operatorio”; Cristina Cantarella spiegherà la “Rete di riabilitazione intra ed extraospedaliera”. Infine, Luca Pezzi raccomanderà la “Buona pratica clinica in fisioterapia”. Tutte le info su www.infocongress.it