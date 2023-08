Riscoprire il valore della pazienza: oltre 2.500 Testimoni di Geova pescaresi a Roma per imparare a esserlo

Saranno più di 2.500 i Testimoni di Geova che da Pescara e Montesilvano saranno a Roma dall'11 al 13 agosto per partecipare al congresso “Siate pazienti” che si terrà alla Nuova Fiera di Roma (ingresso est). Solo uno dei 75 incontri sul tema che si svolgeranno in 14 città italiane per un totale di 6mila congressi previsti in tutte le città del mondo.

La pazienza dunque come tema centrale e non casuale in un'epoca, sottolinea in una nota la congregazione, in cui questa “non è più considerata una virtù” a fronte di una vita fatta di “tutto e subito, stress e scarso autocontrollo. Per molti essere pazienti significa rassegnarsi alla vita. Ma cos'è la pazienza? Essere pazienti può migliorare la nostra vita e i rapporti con gli altri?”. Queste le domande che saranno al centro del congresso.

“La pazienza – aggiunge Luca Didò portavoce dei Testimoni di Geova per l’Abruzzo e Lazio - è una qualità importante che può essere utile a tutti nella vita quotidiana. Nonostante le buone intenzioni, però, mantenere la pazienza di fronte ai tanti problemi che la vita ci riserva può essere una sfida. Trascorrere tre giorni approfondendo gli aspetti di questa qualità sarà molto istruttivo”.

Da venerdì a domenica nel congresso romano si parlerà della pazienza, evidenziandone il valore pratico attraverso esempi tratti dalla Bibbia. I momenti più attesi saranno il battesimo dei nuovi fedeli, che sarà celebrato sabato mattina, e un video racconto in due parti, che sarà presentato durante le sessioni del sabato e della domenica pomeriggio.

A causa della pandemia, nel 2020 i Testimoni di Geova avevano cancellato i loro eventi in presenza in tutto il mondo e per tre anni li hanno tenuti online in più di 500 lingue. “Grazie ai nostri congressi online sono stati raggiunti milioni di persone in tutto il mondo e si è riusciti a proteggere la salute dei tanti partecipanti. Quest’anno però – conclude Didò - non vediamo l’ora di ritrovarci finalmente in presenza”.

Come sempre l’appuntamento è aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni sul programma o per trovare le altre sedi e le date dei congressi che si svolgeranno è possibile consultare il sito dei Testimoni di Geova e consultare la scheda “Chi siamo”.