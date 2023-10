Partire per un Erasmus e ritrovarsi dentro un conflitto: la toccante testimonianza di Beatrice fuggita dai razzi su Tel Aviv

Di fronte a un pericolo c'è un lasso temporale dentro il quale proprio il tempo sembra fermarsi ed è quello che trascorre dall'avere trovato una via d'uscita e lo spazio che dobbiamo percorrere per raggiungerla. In questo caso quello spazio erano le ore che separavano Beatrice Alferj e la sua amica dalla prenotazione del biglietto aereo al momento in cui sarebbero salite sul volo che le avrebbe portate fuori da un incubo durato due interminabili e concitatissimi giorni. Ascoltandola, sembra essere stato quello il momento peggiore per il timore che venisse cancellato confinandola per altro tempo, in quel momento incalcolabile, dentro l'aeroporto di Tel Aviv, mentre fuori si scatenava l'inferno in cui si era improvvisamente ritrovata.

I primi allarmi

Ha 23 anni è di Pescara ed è una studentessa magistrale di International relations alla Luiss Di Roma. Beatrice Il 2 ottobre è arrivata a Tel Aviv per vivere una bellissima esperienza: l'Erasmus. Quattro le ragazze che condividevano quell'appartamento da cui la sera del 6 ottobre sono uscite per andare a ballare e passare una piacevole e divertente serata con tanti altri giovanissimi in quella che è una città decisamente internazionale. Alle 5 il ritorno a casa a piedi con altre due amiche: una ragazza spagnola e un'altra della Repubblica Ceca. Finalmente un po' di riposo e la voglia di godersi il mare il giorno successivo.

Alle 7 il primo allarme. La preoccupazione non è stata tanta perché da quelle parti, ci spiega “è una cosa normale”. Di certo, sottolinea, non lo è per chi vive in pace da circa 80 anni, ma quando si arriva in Israele ci sono informazioni precise che vengono date per evitare situazioni di panico e una è proprio questa: l'allarme di tanto in tanto suona ed è un modo anche per tenere sempre alta l'attenzione su come comportarsi se mai dovesse essercene bisogno e quel bisogno nelle ore successivo si è letteralmente scatenato.

“Alle 10 è scoppiato il putiferio. L'allarme è stato più lungo. Siamo saltate dal letto”, ma i razzi ancora una volta erano lontani. “Abbiamo sentito i nostri contatti israeliani sul posto e siamo rimaste in casa. Ci hanno detto di stare tranquilli e di seguire le direttive che ci hanno dato”. Direttive con cui viene spiegato che a Tel Aviv la gran parte delle case e dei palazzi è dotato di bunker e che è lì che si deve andare in caso di pericolo imminente. “Le porte degli edifici vengono lasciate aperte e viene consegnata una mappa per individuare dove i bunker si trovano così da arrivare al più vicino e mettersi al sicuro”. Una mappa che avevano anche perché nel loro di palazzo il bunker non c'era.

Normalità per chi vive in una terra dove il conflitto esiste da millenni e che neanche i secoli e men che meno le politiche, ha saputo mai appianare. Tutt'altro che normalità per chi invece arriva da territori dove la parola guerra la si studia sui libri, la si legge sui giornali e la si vede sugli schermi delle televisioni.

“Una delle due ragazze spagnole che ha 19 anni è svenuta, è stato shockante”, racconta ancora la studentessa. Quando la situazione si un po' tranquillizzata le due ragazze che avevano ospitato per la notte hanno deciso di tornare nelle loro case con la ragazza della Repubblica Ceca che si è diretta a Herzylia diventando, grazie alla padrona di casa, quella che aveva notizie di prima mano tramite i ai tg locali. Da quel momento era lei ad avvisare le amiche degli allarmi che ci sarebbero stati. Le ragazze a loro volta sono diventate l'anello di congiunzione con gli altri studenti Erasmus. "Abbiamo cercato di organizzarci per evitare il panico. Se qualcuna aveva bisogno di sfogarsi altre tenevano salda la situazione. Ci davamo il cambio", ci racconta ancora Beatrice.Dopo quei primi allarmi, ci racconta, la freddezza di preparare una borsa di emergenza con tute e scarpe da tennis da tenere vicino alla porta. Alle 21, viene detto a Beatrice e le amiche, ci sarà un nuovo allarme.

Le ore trascorse nel bunker e la decisione di prenotare un volo

“Alle 20.30 è iniziato il delirio”. Uscite dall'appartamento si sono accorte che ormai nel palazzo era rimasto solo un uomo con il suo cane. “Erano andati tutti in un b&b dove c'era un bunker”. È stato l'uomo a farle entrare così che potessero essere informate su cosa stava succedendo. “Dopo dieci minuti siamo tornate nel nostro appartamento e dopo altri dieci minuti abbiamo sentito chiaramente i razzi. Il rumore era fortissimo”. In 40 minuti gli allarmi sono sei e a quel punto la decisione di arrivare in uno di quei bunker.

“Ci hanno detto di non correre e ci siamo incamminate. Siamo state lì diverse ore. C'erano 40 gradi e non abbiamo voluto dormirci”. Di nuovo il ritorno a casa in una Tel Aviv che forse anche per la consapevolezza della presenza del'Iron Dome che sembrava invalicabile, e cioè il sistema antimissile che protegge Israele disintegrando i missili e i razzi che cadono sulla città, sembrava volere ancora normalità. “C'erano persone che mangiavano sui terrazzi a lume di candela e poi ci avevano rassicurate. Abbiamo dormito con le scarpe e la tuta non importava il caldo in quel momento”. Due delle ragazze sono riuscite a prenotare una un volo per Barcellona e l'altra per Cipro. Beatrice e la sua amica di Conegliano Veneto hanno iniziato a cercare un biglietto per andare via e dopo diverse transazioni rifiutate sono riuscite a prenotare un volo per Milano. Erano le 7 dell'8 ottobre: il volo era alle 5 del mattino del giorno successivo.

L'arrivo in aeroporto e il ritorno in Italia

Saputo di un nuovo allarme hanno deciso di andare in aeroporto prima rispetto a quanto previsto e le sue parole colpiscono: “ci siamo tenute per mano fino all'arrivo”. Lì proprio per l'Iron Dome si sentivano al sicuro, ma l'attesa sembrava interminabile. Un momento di panico c'è stato quando sono iniziati ad arrivare molti ebrei. “Sembrava un'evacuazione, in realtà poi abbiamo capito che erano gli ebrei americani arrivati per la Sukkah, la festa delle capanne che porta in Israele tantissimi di loro. Dura circa due settimane”. Erano diversi i ragazzi di vari Paesi europei pronti a partire. “Una ragazza di Monaco ha avuto una crisi quando il suo volo è stato cancellato, ma alla fine è riuscita a prenderne un altro per Barcellona”. A quel punto quel timore: la possibilità che il volo sparisse dal monitor e quelle ultime e difficili ore d'attesa in un aeroporto affollatissimo. “Quando sono salita sull'aereo ho guardato fuori, ma non si vedeva nulla e alla fine sono crollata”. Finalmente l'arrivo a Milano.

“L'impatto è stato molto forte perché non realizzi subito di essere su un territorio sicuro. Ogni rumore riportava alla mente quello dei razzi”. Poi l'arrivo a Pescara dove al primo risveglio “cercavo la mia amica pensando di essere ancora a Tel Aviv”. Ora quel trauma sembra essere superato, ma l'esperienza vissuta non si dimentica e Beatrice che ama viaggiare e che ha scelto proprio le relazioni internazionali come materia di studio di certo non si fermerà. Lo si capisce dalla sua voce, lucida calma e ferma: il suo futuro lo vuole e lo costruirà.

“Non prendo una posizione su questa guerra perché sono pro-umanità e non sono d'accordo su tante cose che si stanno dicendo sia dall'una che dall'altra parte. Tutto sembra una pazzia incomprensibile e il fatto che non si sia mai riusciti a trovare una via diplomatica lo è altrettanto. Credo che sia davvero impossibile trovare una soluzione al conflitto israelo-palestiniano per molte ragioni. Il mio pensiero va a tutti quelli che sono rimasti lì”, conclude. Se c'è un'immagine che colpisce di più tra le tante che ci racconta è quella di una mamma in aeroporto che in lacrime affida il suo bambino alla nonna perché lo porti al sicuro. Forse in quelle lacrime c'è tutto il senso di quello che una guerra ti porta via. Sono lacrime che non conoscono ragioni etniche, religiose, sociali e men che meno politiche. Sono semplicemente lacrime di umanità.