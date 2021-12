Confindustria Chieti Pescara presenta il volume dedicato a Lucio Marcotullio

Sarà presentato giovedì 23 dicembre prossimo nella sala consiliare del Comune di Penne il libro scritto da Luigi Di Giosaffatte "Mille mani, una sola anima" dedicato a Lucio Marcotullio. Lo ha reso noto Confindustria Chieti Pescara che ha voluto ricordare l'imprenditore, politico, manager e mecenate scomparso nel settembre 2020. Appuntamento alle 11 con l'apertura del sidnaco di Penne Gilberto Petrucci, seguita dall'introduzione di Silvano Pagliuca presidente di Confindustria Chieti Pescara, e si proseguirà con le testimonianze di Michela Ridolfi giornalista, Emanuele Panunzio manager già direttore di Confindustria Pescara, Michele Borgia presidente Bcc Cappelle sul Tavo, Massimo Sargiacomo professore ordinario in economia aziendale dell’università D'Annunzio di Chieti-Pescara. Chiuderà i lavori Luigi di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, ideatore e curatore del volume.

Nel libro si troveranno ricordi e testimonianze scritte e interventi pubblici di Marcotullio, che per sette anni è stato presidente dell'unione industriali della provincia di Pescara e per quattro presidente regionale sempre di Confindustria con frammenti di vita professionale e privata dell'ex sindaco di Penne. Il presidente Pagliuca ha dichiarato:

“Marcotullio è stato un imprenditore intelligente e uno studioso brillante, che ha costruito con l’impegno quotidiano un pezzo di storia della nostra comunità. Ha saputo guidare le associazioni degli industriali di Pescara e d’Abruzzo con leadership determinata e attenta a tutte le istanze e i cambiamenti sociali che in quegli anni hanno dato forma all’economia attuale del nostro territorio. Valori, creatività e impegno civile sono gli insegnamenti che ci lascia e che continueremo a perseguire come imprenditori e come donne e uomini del nostro tempo”

Luigi Di Giosaffatte ha aggiunto:

“Con questa pubblicazione Confindustria Chieti Pescara ha voluto lasciare una traccia indelebile dell’identità valoriale di Lucio Marcotullio che si traduce in un lascito culturale ed economico straordinario per l’area vestina, per l’Abruzzo, per il nostro amato Paese e per l’alta moda sartoriale nel mondo. L’opera che abbiamo costruito attorno alla sua figura non vuole essere soltanto un tributo alla sua memoria, ma anche una esortazione alle giovani generazioni del terzo millennio. Ispirandosi all’esempio di Lucio Marcotullio, auguro loro di saper sempre coniugare lo sviluppo dell’economia con la sostenibilità sociale delle azioni politiche e amministrative, con la crescita culturale. In altre parole, di saper sempre mettere al centro la persona, come detentrice indiscussa di dignità, identità e spiritualità”.

L'evento è gratuito con prenotazione