Pescara e Montesilvano si confermano "spiagge a misura di bambino": ad entrambe la Bandiera verde 2023

Per il settimo anno consecutivo Pescara si conferma “spiaggia a misura di bambino” così come Montesilvano che tale lo è da ben tredici anni. È stata riassegnata ad entrambe la “Bandiera verde” attribuita dai pediatri alle località di mare dove i genitori possono trovare tutti i servizi utili a far sì che possano godere pienamente della vacanza con i loro figli.

Sono 146 quelle che sventolano da nord a sud in Italia più le 5 assegnate ad altri Paesi europei e le 3 ottenute dall'Africa: dieci quelle assegnate all'Abruzzo. Oltre alle due città dalla provincia di Pescara l'Abruzzo a confermarsi Bandiera verde sono le teramane Alba Adriatica (Bandiera verde dal 2019), Giulianova (Bandiera Verde dal 2010); Pineto-Torre del Cerrano (Bandiera verde dal 2016); Roseto degli Abruzzi e Silvi Marina (Bandiera verde dal 2012) e Tortoreto (Bandiera verde dal 2015) e le teatine Ortona-Spiaggia dei Saraceni (Bandiera Verde dal 2019) e Vasto Marina che il riconoscimento lo ottiene dal 2010.

L'elenco aggiornato, come riferisce l'agenzia Adnkronos, è stato svelato a Roccella Jonica (Reggio Calabria)dall'ideatore dell'iniziativa Italo Farnetani Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell'International Workshop of Green flags. Unica novità del 2023 l'ingresso di Montepaone, comune della provincia di Catanzaro che porta la Calabria a quota 20 Bandiere verdi confermandola al vertice dalla classifica.

In realtà altre cinque località erano candidate, ma non è stato raggiunto il numero necessario di specialisti proponenti (35) proprio perché non c'era unanimità di giudizio, spiegano gli organizzatori. “Questo dimostra anche l'accuratezza e lo studio approfondito che caratterizza la scelta dei pediatri e il rigore che viene attuato nell'assegnazione delle bandiere verdi”, assicurano i promotori. Tutti i 2mila 903 camici bianchi hanno operato “in regime di volontariato, senza compensi, fini di lucro o intervento di sponsor”, aggiungono.

“Il consiglio che do ai genitori, in base alla nuova mappa disegnata dalle bandiere verdi 2023 è di viaggiare - afferma Farnetani - e per la vacanza al mare raggiungere, insieme ai figli, mete anche lontane come fanno molte famiglie straniere. Il viaggio per i bambini è utile anche per l'apprendimento e lo sviluppo psicologico, perché vedendo ambienti nuovi, una diversa vita quotidiana, hanno un sicuro vantaggio anche per la capacità di ragionamento e apprendimento. I genitori conoscendo in anticipo le località adatte ai bambini sanno dove possono trovare i servizi adatti ai figli, e dove poter viaggiare ancora più in sicurezza”.

I riconoscimenti saranno ufficialmente consegnati a sindaci Roccella Jonica l'8 luglio nella sala comunale del Castello Carafa dove si terrà per l'occasione anche il sesto International workshop of green flags, ovvero l'undicesimo convegno nazionale sulle Bandiere verdi. Bandiere speciali verranno consegnate a dieci località che il riconoscimento lo ottengono da 16 anni e a tredici che se lo vedono assegnare da 15. Un numero quest'ultimo cui alcune delle località abruzzesi, se ancora confermate, sono prossime: tra queste anche Montesilvano che la prima volta l'ha ottenuta nel 2010.