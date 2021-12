Conferenza di servizi per riqualificare via Andrea Doria e migliorare l'accesso al porto

Si è tenuta oggi in Comune la conferenza di servizi per discutere della riqualificazione di via Andrea Doria e dell'ultimo tratto della riviera sud, nonché del miglioramento dell'accesso al porto per chi proviene dall'asse attrezzato.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carlo Masci, che ha parlato di "un intervento che cambierà il volto del lungofiume e di Porta Nuova. Un grande impegno per una grande Pescara!".