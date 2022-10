Terminata la riparazione della condotta in via Tirino, torna l'acqua dai rubinetti [FOTO]

È terminato l'intervento di riparazione sulla condotta idrica che si era rotta nella mattinata di ieri, mercoledì 19 ottobre, in via Tirino a Pescara.

La rottura, fin da subito, è apparsa grave con una copiosa perdita nel tratto di strada compreso tra via Antonio Lo Feudo e via San Donato/strada Colle Renazzo.

Di conseguenza è stata interdetta la circolazione veicolare e tecnici e operai si sono messi subito all'opera.

E nel corso della nottata, come fanno sapere dall'Aca, si è conclusa la complessa riparazione della condotta Egidi del diametro Dn700. Alle ore 1:30 circa è terminato l'intervento avviato nella tarda mattinata di ieri e alle 4 circa sono state completate le manovre di riapertura acqua in distribuzione e messa in sicurezza del cantiere.

Nella giornata odierna verrà completato il ripristino della sede stradale e la completa riapertura al transito automobilistico. Come spiegano dall'Aca, «l'intervento è stato piuttosto complesso in quanto a seguito della lesione della condotta di ghisa è stato necessario preparare un pezzo speciale di riparazione per una lunghezza di circa 1,5 metri».

Nella giornata di ieri il sindaco Carlo Masci aveva anche firmato un'ordinanza per la sospensione delle lezioni in diversi scuole nelle quali non arrivava l'acqua a causa della rottura. Adesso, a riparazione eseguita, è quasi certo che domani (venerdì 21 ottobre) le attività scolastiche tornino alla normalità.