Preoccupazione per le condizioni statiche di un condominio in via dei Marsi: il Comune ordina il monitoraggio, a rischio l'agibilità

Il Comune di Pescara, con il dirigente Fabrizio Trisi, ha disposto con un'apposita ordinanza un monitoraggio costante della staticità e delle problematiche rilevate dai vigili del fuoco in un condominio in via dei Marsi a Pescara. L'ordinanza arriva infatti a seguito della relazione ricevuta dai vigili del fuoco dopo il sopralluogo condotto per delle crepe e fessure trovate sulle mura. Nonostante non siano stati accertati pericoli imminenti nel mese di novembre da parte dei vigili intervenuti, il Comune ha deciso di richiedere un monitoraggio costante dello stato dell'edificio ed acquisire entro 30 giorni tutta la documentazione relativa alle perizie eseguite da parte dell'amministratore di condominio e della proprietà per verificare le reali condizioni dell'intero stabile ed i possibili rischi per l'incolumità dei condomini e dei cittadini.

Nell'ordinanza dirigenziale si legge:

"Porre l’intera struttura sotto costante monitoraggio, anche strumentale, da parte di tecnico abilitato o ditta qualificata, in attesa di eventuali lavori da effettuare sull’edificio; fornire informazioni sugli eventuali interventi da intraprendere per consentire la messa in sicurezza dell’intero fabbricato, attraverso un crono programma degli interventi, in difetto qualora non fossero fornite indicazioni progettuali specifiche ed imminenti, si provvederà

d’ufficio e con urgenza, a dichiarare l’inagibilità dell'intero stabile". La notizia ha ovviamente generato preoccupazione da parte degli inquilini. Ora l'amministratore di condominio Paolo Sola dovrà, come disposto dal Comune, intervenire per rimettere in sicurezza lo stabile.