Pronto soccorso, la Asl annuncia concorso per l'assunzione di 4 medici

Non passa settimana senza che piovano critiche sui lunghi tempi di attesa nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara che pur avendo una nuova e moderna struttura sembra non riuscire a risolvere i problemi che si protraggono ormai da tempo.

Anche negli ultimi giorni si è infatti registrato un iper afflusso nella struttura sanitaria che ha portato a lunghe attese.

Ma la replica della Asl non si è fatta attenedere: «Spiace tornare a difendersi continuamente dall’accusa di malasanità per l’attività svolta dal pronto soccorso di Pescara a fronte del grande impegno profuso dagli operatori e dalla direzione dela Asl. Ogni singolo operatore dell’urgenza è teso a garantire il massimo dell’efficienza assistenziale a ogni singolo utente, pur nelle grandi difficoltà di contesto legate all’iperafflusso anche per patologie che poco hanno di indifferibile e urgente».

Poi dall'azienda sanitaria locale fanno sapere: «La direzione Asl si sta adoperando da tempo per potenziare l’organico: nei prossimi giorni si svolgerà finalmente il concorso per l’assunzione di quattro medici dopo svariate procedure di reclutamento andate deserte, come sta accadendo in molte Asl d’Italia e dopo aver proceduto a tempo di record all’espletamento del concorso e alla nomina del nuovo direttore dopo il pensionamento del dottor Albani».