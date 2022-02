Per il concorso nazionale "Turismo dell'olio" in finale anche il museo di Loreto Aprutino

Il Museo dell'olio di Loreto Aprutino sarà fra i 30 finalisti del concorso nazionale "Turismo dell’Olio". Lo ha reso noto l'amministrazione comunale loretese con un post sulla pagina Facebook. Questa mattina 26 febbraio si è tenuto all'interno della struttura un sopralluogo al quale ha partecipato, fra gli altri, il sindaco Gabriele Starinieri e i rappresentanti della giuria che sceglierà le località da premiare. Il concorso premia le migliori esperienze turistiche e best pratcices legate al mondo dell'olio extravergine, prodotto d'eccellenza del territorio loretese per il quale il paese è conosciuto in tutta Italia e all'estero.