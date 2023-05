Gli studenti dell'Alberghiero si sfidano nel concorso "Cocktail Competition" per mixologist and bartender

Gli studenti dell'istituto alberghiero Ipssas "De Cecco" di Pescara si sfideranno nel concorso "Cocktail Competition" per mixologist and bartender.

L'appuntamento è per le ore 15 di lunedì 15 maggio nei laboratori dell’officina del gusto.

A promuovere l'iniziativa è l’Abi, l'associazione barman italiani – Professional.

Come detto protagonisti dell’evento saranno gli studenti dell’indirizzo Sala e Vendita che proporranno ricette di cocktail rielaborate in modo originale. A scegliere i migliori drink da premiare sarà una giuria popolare, composta dalla dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, dallo chef-enogastronomo Santino Strizzi e da Massimo Urru, coordinatore Abi Professional Abruzzo e Molise, e una giuria tecnica composta da Sara Dell’Elce, referente Solidus, Danilo More, vicecoordinatore Abi Professional, e dai delegati Abi Professional Valentina Sala, Silvia D’Alonzo, Andrea Piersante, Marco Costantini e Oscar Capricci.