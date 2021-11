Anche due bellezze pescaresi parteciperanno alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021 a Roma

Sono otto le giovani abruzzesi che partecipano alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021 a Roma. Fra loro, due pescaresi: Francesca Casmini 23enne di Montesilvano che è stata eletta Miss Italia Abruzzo 2021, e Clizia Lanciotti di Pescara, eletta Miss Sport Abruzzo. Come riporta Chieti Today, le giovanissime bellezze abruzzesi sono impegnate nelle prove per riuscire ad ottenere un post per le finali assolute che porteranno all'elezione della più bella d'Italia di quest'anno. Da giovedì (2 dicembre), saranno resi noti i nomi di chi avrà superato la selezione.

In gara per l'Abruzzo, oltre alla Casmini e alla Lanciotti, troviamo Sveva Zimbaro di Lanciano come Ylenia Ciccocioppo; Vivian Lapenna di San Salvo, Livia De Lauretis di Giulianova, Chiara Focaroli di Rieti eletta Miss Be_Much Abruzzo, la siciliana Martina Valenti eletta Miss Cinema Abruzzo.