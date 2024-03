Una pescarese al concorso Lady Drink 2024: è Valentina Sala

Al prossimo concorso Lady Drink, in scena a Bibione l’11 marzo, ci sarà anche una concorrente di Pescara. Si tratta di Valentina Sala – bar manager del Faieta Caffè di Pescara – che, insieme a Elita Quintili di Miglianico – proprietaria del bar Nettuno di Francavilla – rappresenterà l’Abruzzo. Entrambe sono associate A.B.I. Professional.

Lady Drink, che si terrà al Savoy Beach hotel & termal di Bibione, a Venezia, è una competizione nata nel 1996 con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare la competenza ed il talento femminile nella mixology e, allo stesso tempo, proporsi come occasione di approfondimento e crescita professionale per le donne che hanno scelto questo mestiere.

Saranno 45 le donne concorrenti provenienti dall’Italia e dall’estero, con un programma di gare articolato in 3 categorie: pre dinner, after dinner e long drink.

La kermesse sarà inoltre arricchita da master di alto livello per il pubblico presente e per gli appassionati che seguiranno i lavori in streaming.