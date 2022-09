Piccoli soccorritori crescono: un successo il progetto Nextgen Rescue protagonista dell'estate in spiaggia

È stata una bellissima avventura per tanti bambini quella vissuta grazie al progetto Nextgen Rescue che si è conclusa oggi allo stabilimento balneare Nuovo Tramonto. Un'ultima giornata ancora una volta all'insegna della formazione su manovre di primo soccorso e Bls, soccorso acquatico con unità cinofile e salvataggio, oltre alla formazione per recupero pericolante.

Un progetto rivolto proprio ai più piccoli per imparare le prime tecniche di soccorso in mare e capire quanto sia importante salvare una vita. Ad promuoverlo l'associazione Eracle Templari Federiciani Aps, la Fisa protezione civile Abruzzo in collaborazione con Fisa, federazione italiana salvamento acquatico, gli Angeli del Mare, l'associazione Sea Rescue Dog e l'associazione Rea.

Soddisfatto di come siano andate le cose Marco Schiavone degli Angeli del Mare che sottolinea i ruolo avuto dalla Misericordia di Pescara che con i suoi istruttori ha spiegato ai bimbi le manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare e ha eseguito un saggio di soccorso con i suoi operatori simulando un’arresto cardiaco a seguito di un annegamento. Il pericolante è stato recuperato dagli assistenti bagnanti e dalle unità cinofile una volta messo sulla battigia è intervenuto il auad della Misericordia di Pescara adibito a soccorso sanitario che con i suoi operatori ha effettuato tutte le manovre di soccorso facendo rimanere entusiasti tutti i bimbi e gli astanti intervenuti.

Per l'ultima giornata a partecipare anche il sindaco Carlo Masci olter a tanti cittadini e bagnanti. Dagli organizzatori il ringraziamento va a tutte le associazioni intervenute, a tutta la popolazione ed al comune di Pescara.