Concluso il corso per il personale specialista di volo della guardia costiera

Concluso oggi il corso per il personale specialista di volo della guardia costiera, che si è tenuto nella sede del “Nucleo Addestramento Ala Fissa” della Direzione Marittima. Destinatari sono stati due graduati del corpo delle capitanerie di porto, il Sottocapo Michele Palmiotto e il Sottocapo Valerio Palmese, che andranno a fare parte degli equipaggi dei velivoli Atr42mp in qualità di Specialisti della categoria “meccanici”.

L’iter addestrativo per i due militari proseguirà con una fase pratica nei Reparti di Volo del Corpo e nel Centro Addestramento “Atr” di Tolosa, in Francia, e gli permetterà di conseguire l’abilitazione alle funzioni di “Capo Velivolo” sugli aeromobili in dotazione. Palmiotto e Palmese hanno seguito nelle ultime 5 settimane le lezioni dei loro istruttori, cioè il Capitano di Fregata Francesco Grasso e i Primi Luogotenenti Roberto Spagnolo, Francesco Lasaponara e Graziano Oliva.