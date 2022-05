All’auditorium Petruzzi si chiude il progetto “Nel cuore dell’Arcobaleno” con studenti e over 65

Si concluderà nella mattinata di domani, 18 maggio, il progetto “Nel cuore dell’Arcobaleno - Salute e benessere oltre la pandemia”, che l'associazione "Domenico Allegrino" Odv di Pescara ha attuato grazie al finanziamento stanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo nell'ambito del bando destinato al Terzo Settore. L'evento finale è in programma alle ore 10 nell’auditorium Petruzzi. Verranno illustrati i risultati delle attività che sono state rivolte ai giovani e agli over 65. Testimonial sarà l’artista Oscar Strizzi, protagonista di un suggestivo spettacolo di ombre cinesi.

“Nel progetto sono state coinvolte 8 classi del liceo MiBe e dell’Istituto Comprensivo 1 di Pescara, del liceo classico ‘Vico’ di Chieti e dell’Istituto comprensivo ‘Galilei’ di San Giovanni Teatino – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione capofila – Gli studenti hanno partecipato a incontri sul tema del volontariato, delle dipendenze da droga e alcol e del disagio psicologico causato dalla pandemia. Grazie a questa esperienza hanno realizzato alcuni contributi artistici: i giovani del MiBe hanno prodotto una scenografia dipinta con decorazioni floreali e due video, i ragazzi del Vico hanno elaborato pensieri e riflessioni e realizzato un cortometraggio sugli effetti psicologici del lockdown; gli alunni degli istituti comprensivi hanno realizzato disegni di fantasia. Tutti i lavori sono stati esposti nel corso di altre attività dedicate a 120 over 65 e 160 minori. I primi hanno potuto partecipare ad alcune giornate della salute che si sono svolte a Pescara, Chieti e Francavilla con un check up medico completo e gratuito, a laboratori dedicati all’allenamento mentale e fisico e hanno raccontato se stessi in due incontri finalizzati ad analizzare l’aspetto psicologico e le solitudini. Anche i minori hanno potuto usufruire di controlli medici gratuiti e test sugli effetti psicologici che si sono svolti a Pescara, Chieti e San Giovanni Teatino. Il progetto ha previsto anche un’attività rivolta a 40 famiglie disagiate dei territori di Pescara e Chieti, alle quali sono stati consegnati pacchi contenenti farmaci da banco e alimenti. Ogni azione è stata realizzata facendo rete con i partner e i collaboratori, che ringrazio per averci affiancato e sostenuto con impegno e partecipazione”.