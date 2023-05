Ceduta in concessione al Circolo Canottieri un'area di 2.300 metri quadrati sul lungofiume

Il Comune di Pescara ha ceduto in sub-comodato d’uso gratuito al Circolo Canottieri ‘La Pescara’ l’uso di un’area di circa 2.300 metri quadrati sul lungofiume. L’accordo consentirà al Circolo di utilizzare il terreno per le proprie attività sportive, sociali e didattico-formative per due anni, ovvero il tempo necessario per consentire all’associazione di rientrare nella sede storica, sulla golena nord, attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione.

“L’’obiettivo è di permettere al Circolo, che conta tantissimi ragazzi iscritti e che sta raggiungendo risultati e meriti sportivi di assoluta eccellenza, di portare avanti le proprie attività, altrimenti dimezzate se non completamente interrotte, non privando la città di una sua tradizione, ovvero la pratica del canottaggio”, ha detto l’assessore allo Sport Patrizia Martelli ufficializzando l’approvazione in giunta della delibera portata avanti con il sindaco Carlo Masci.

“L’iniziativa si muove su due fronti – ha specificato l’assessore – Da un lato l’accordo stipulato con la Provincia di Pescara, affidato ai dirigenti Ester Zazzero per il Comune e Marco Scorrano per la Provincia, con il quale quest’ultima ha ceduto in comodato d’uso gratuito al Comune un’area di sua proprietà, in adiacenza al fiume Pescara, della superficie di 8.318 metri quadrati, già denominato ‘Giardino Fluviale’, per la realizzazione di attività ed interventi per la valorizzazione turistica, culturale, sportiva, ricreativa, aggregativa e sociale. Dall’altro lato il Comune stava già collaborando con l’associazione Circolo Canottieri ‘La Pescara’ che lo scorso marzo aveva inoltrato all’Ente la richiesta di comodato d’uso gratuito di un’area affacciata sul fiume Pescara, per un periodo limitato nel tempo, in quanto i lavori in corso per la riqualificazione della sede storica in via Spalti del Re, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, hanno determinato l’interruzione di ogni attività remiera e di quelle ad essa riconducibili, tra le quali alcune di alta valenza sociale già avviate”.

Poiché, dalla chiusura della sua sede storica, di fatto il Circolo non disponeva neanche di uno spazio per il rimessaggio dei mezzi, che venivano quindi lasciati su alcuni pontili con tutti i disagi annessi, il Comune ha deciso di concedere in sub-comodato all’associazione una quota della superficie avuta in concessione dalla Provincia: “Il nostro ringraziamento – ha detto Umberto Di Bonaventura, presidente del Circolo Canottieri – va all’assessore allo sport Martelli e al sindaco Carlo Masci per la sensibilità dimostrata nel saper comprendere la difficoltà che stiamo vivendo e nel saper cogliere una opportunità di risoluzione”.