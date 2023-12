Conto alla rovescia per i Pooh: "Il più grande palco mai montato a Pescara, attese 30mila persone"

Il sindaco Carlo Masci parla del "più grande palco mai montato a Pescara per un concerto evento da 30.000 persone". È ormai partito il conto alla rovescia per il live gratuito che i Pooh terranno nel pomeriggio del 1° gennaio, a partire dalle ore 18, sugli spazi dell'area di risulta (zona terminal bus). Ed è proprio qui che incontriamo il primo cittadino, insieme all'assessore al commercio Alfredo Cremonese, mentre il maxi stage è in fase di allestimento.

"Ci sarà anche spazio per i pullman che arriveranno da tutta Italia e che già ci hanno fatto richiesta", spiega Masci. "Questa iniziativa è nata nel 2000, quando ero assessore al turismo e mi contestarono perché avevo inventato il "day after", cioè il concerto successivo a quello del 31 dicembre. Sarà un inizio d'anno effervescente. I Pooh sono la storia della musica in Italia, e raccolgono almeno tre generazioni. Quando si esibirono gratuitamente nel 2002, in occasione della manifestazione "PescarAgosto - quattro tuffi in un mare di musica", Riccardo Ciferni mi rivelò di aver venduto in una sola sera ben 10.000 pizzette. Ciò dimostra che queste occasioni consentono di fare numeri importantissimi e ottenere un grande ritorno, con persone che stanno anche nei locali e smuovono l'economia".

L'assessore Cremonese aggiunge che "è stata una scelta condivisa da tutti. Portiamo la storia della musica italiana a Pescara e avremo un ritorno economico sul territorio. Voglio sottolineare che anche in questo Capodanno ci saranno artisti locali. Saranno fruibili tutti i parcheggi dell'area di risulta, tranne la zona a nord e l'area del Bingo, dove verranno dirottati gli autobus. Aspettiamo tutti il 1° gennaio per un inizio d'anno col botto".

E Masci infine conclude: "Sarà uno degli eventi più grandi e ci fa piacere farlo proprio il primo dell'anno. In questi anni abbiamo avuto cartelloni di grandissima qualità con numeri impressionanti e abbiamo rimesso a posto i conti. Andiamo avanti così, le persone che vengono a Pescara rimangono entusiaste. Pescara è una città di grande attrazione e capacità di inclusione. Siamo molto contenti di aver organizzato questa iniziativa. I Pooh oggi rappresentano la band che riesce a mettere insieme tutti. E noi auguriamo a tutti un anno di serenità e pace".