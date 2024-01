Migliaia di fan per il concerto di Capodanno dei Pooh [FOTO-VIDEO]

Migliaia di persone si sono riversate in centro a Pescara per assistere al concerto di Capodanno dei Pooh.

La storica band si è esibita sul palco allestito nell'area di risulta nel pomeriggio di lunedì 1 gennaio.

Sulle note dei loro più grandi successi la nostra città ha dato il benvenuto al nuovo anno, il 2024 iniziato oggi. Grandi emozioni per le decine di migliaia di fan presenti.

Qualche tensione è stata registrata all'ingresso nell'area del concerto intorno alle ore 15 quando già numerosi fan si erano portati in zona. Inoltre diversi cittadini segnalano come solo chi era non troppo distante dal palco ha potuto assistere in maniera adeguata allo spettacolo mentre gli altri no a causa dell'assenza dei maxi schermi. Prima del concerto taglio della torta insieme, tra gli altri, al sindaco Carlo Masci, all'assessore ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, al presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e a quello del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Alla band è stato anche donato un parrozzo preparato da Andrea Prognoli, ex studente dell'istituto alberghiero De Cecco con la supervisione della dirigente scolastica, Alessandra Di Pietro. Peccato che abbiano negato una foto con i due.

Il concerto è durato circa un'ora e quarto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di Fabio Urbini