Il concerto di Natale di Angelo Valori & Medit Voices approda al Cet di Mogol e a Empoli Jazz

Due trasferte per il concerto di Natale di Angelo Valori & Medit Voices ‘A Christmas Tale’, che sbarcherà domani, 16 dicembre, al Cet – Centro Europeo Toscolano di Mogol, e subito dopo, venerdì 17 dicembre, sarà alla rassegna musicale Empoli Jazz.

“È sicuramente un onore essere stati chiamati a due appuntamenti musicali che rappresentano un evento, peraltro per la sessione invernale di Empoli Jazz il Concerto sarà un’occasione di solidarietà rivolta all’Emporio Solidale – ha sottolineato il direttore, il maestro Angelo Valori – L’iniziativa con il Centro Europeo Toscolano di Mogol si inserisce nell’ambito di una più ampia collaborazione con il Cet, che oggi rappresenta indiscutibilmente un centro di eccellenza di specializzazione nella musica popolare, e con la quale il Medit Voices ha già avuto modo di lavorare grazie al rapporto stretto con Mogol. Domani e venerdì porteremo dunque il nostro viaggio musicale tra le più celebri melodie natalizie rivisitate e riarrangiate in una originalissima chiave pop. In particolare il repertorio del concerto ‘A Christmas Tale’ presenta una rielaborazione originale per Voci soliste, Ensemble Vocale e Sezione Ritmica delle più celebri canzoni delle feste unite a famose hit internazionali del repertorio Soul/Funk”.